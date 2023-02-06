Спецоперация 06 февраля 2023, 21:55 Украинский офицер признал, что ВС России заняли больше трети Артемовска «Страна.ua»: ВСУ сообщили, что войска России заняли больше трети Артемовска РИА «Новости»

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Вооруженные силы России заняли больше трети Артемовска, сообщило украинское издание «Страна.ua», со ссылкой на офицера ВСУ Дениса Ярославского. Украинский военный заявил, что ситуация остается напряженной.

«Россияне заняли больше трети Артемовска. <…> Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — передало издание слова офицера.

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Украинский военный признал, что обстановка в городе напряженная. Артемовск расположен к северу от Горловки, его пока контролирует киевский режим. Город важен как транспортный узел для снабжения украинской армии.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам заявил, что обстановка в Донбассе сложная, идут ожесточенные бои. Участник украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов признал, что российские войска продвинулись в районе Артемовска. Он отметил, что основная задача ВС РФ — выбить ВСУ из города и перерезать пути поставок боеприпасов и снабжения украинской армии.