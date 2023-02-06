06 февраля 2023, 21:55
Украинский офицер признал, что ВС России заняли больше трети Артемовска
«Страна.ua»: ВСУ сообщили, что войска России заняли больше трети Артемовска
Вооруженные силы России заняли больше трети Артемовска, сообщило украинское издание «Страна.ua», со ссылкой на офицера ВСУ Дениса Ярославского. Украинский военный заявил, что ситуация остается напряженной.
«Россияне заняли больше трети Артемовска. <…> Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — передало издание слова офицера.
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Украинский военный признал, что обстановка в городе напряженная. Артемовск расположен к северу от Горловки, его пока контролирует киевский режим. Город важен как транспортный узел для снабжения украинской армии.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам заявил, что обстановка в Донбассе сложная, идут ожесточенные бои. Участник украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов признал, что российские войска продвинулись в районе Артемовска. Он отметил, что основная задача ВС РФ — выбить ВСУ из города и перерезать пути поставок боеприпасов и снабжения украинской армии.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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