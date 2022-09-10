Украинский наводчик рассказал об ударах ВСУ по жилым домам в Запорожье | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Украинский наводчик рассказал об ударах ВСУ по жилым домам в Запорожье Наводчик ВСУ рассказал, как атаковали гражданские объекты в Запорожье РИА «Новости»

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Российские военные задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), жителя Каменки-Днепровской Запорожской области Бориса Архипенко. Он рассказал РИА «Новости», как наносили удары по гражданским объектам в городе.

Мужчина признался — он понимал, что собранные им сведения отправляют украинским военным.

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«То, что я передавал Артуру (возможный позывной куратора. — прим. ред.), могло быть передано ВСУ или СБУ. Я больше никогда этого не буду делать, видел, что происходит потом», — отметил экс-силовик.

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По его словам, украинские военнослужащие обстреливали жилой район его родного города, в результате чего разрушенными оказались многоэтажные дома и машины.

«Стреляли по церкви. Это ненормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных», — добавил Архипенко.

Накануне вечером ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке. По информации городских властей, здание загорелось, огонь перекинулся на крышу.

Ранее из-за обстрелов со стороны украинских военных началась эвакуация мирного населения Харьковской области.

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