Украинский наводчик рассказал об ударах ВСУ по жилым домам в Запорожье | 360°

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Украинский наводчик рассказал об ударах ВСУ по жилым домам в Запорожье

Наводчик ВСУ рассказал, как атаковали гражданские объекты в Запорожье

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Российские военные задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ), жителя Каменки-Днепровской Запорожской области Бориса Архипенко. Он рассказал РИА «Новости», как наносили удары по гражданским объектам в городе.

Мужчина признался — он понимал, что собранные им сведения отправляют украинским военным.

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«То, что я передавал Артуру (возможный позывной куратора. — прим. ред.), могло быть передано ВСУ или СБУ. Я больше никогда этого не буду делать, видел, что происходит потом», — отметил экс-силовик.

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По его словам, украинские военнослужащие обстреливали жилой район его родного города, в результате чего разрушенными оказались многоэтажные дома и машины.

«Стреляли по церкви. Это ненормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных», — добавил Архипенко.

Накануне вечером ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке. По информации городских властей, здание загорелось, огонь перекинулся на крышу.

Отпор боевикам ВСУ при попытке контрнаступления под Донецком дали бойцы 11-й полка и 100-й бригады Народной Милиции ДНР. Об этом сообщило ИА Nation News. Издание отметило, что противостояние продолжалось два дня. ВСУ понесли большие потери

Ранее из-за обстрелов со стороны украинских военных началась эвакуация мирного населения Харьковской области.

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