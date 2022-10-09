Украинский нацист из «Азова» приписал войскам России расправы своего батальона | 360°

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Украинский нацист из «Азова» приписал войскам России расправы своего батальона

РЕН ТВ: украинский неонацист Жорин опубликовал видео расправы над жителями Купянска

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Украинский неонацист, член нацбата «Азов»* Максим Жорин опубликовал видеозапись расправы над мирными жителями Купянска. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Он подписал, будто это «российские военные убивали мирных жителей Купянска и скидывали их тела в братские могилы».

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Впрочем, пользователи социальных сетей быстро выяснили, что в метаданных файла стоит сегодняшняя дата, хотя там сейчас российских военных нет. Город Купянск находится под контролем Вооруженных сил Украины меньше месяца. Данных о погибших мирных жителях украинские СМИ также не давали. По всей видимости, «Азов»* пытается переложить собственные преступления на войска России.

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Опубликовав видео, Жорин чуть позже отредактировал подпись к нему, он приписал, будто этот ролик — «с телефона оккупанта».

Ранее в Следственном комитете России сообщили об обнаруженной у села Половинкино в Луганской Народной Республике пыточной тюрьме украинского нацбатальона «Айдар». Бывшие узники рассказали, как над ними издевались украинцы.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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