Киевский режим из-за нехватки военных потребовал выйти на передовую националистические батальоны, находившиеся в тылу и выполнявшие функции заградительных отрядов. Но подчиниться приказам командования ВСУ боевики отказались. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что украинское командование приказало 226-му батальону националистического формирования «Кракен» выйти из Харькова и отправиться в район населенного пункта Покровское, чтобы войти в подчинение оперативной тактической группе «Соледар». Командование националистов отказалось подчиниться этому приказу.

Кроме того, от участия в боевых действиях отказались военные 80-й десантно-штурмовой бригады. В подразделении зафиксировали случаи массового дезертирства в тыловые районы.

На фоне резкого сокращения количества солдат командование украинских войск приказало сократить сроки лечения раненых военных и направлять их в районы боевых действий без прохождения реабилитации.