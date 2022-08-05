Украинский морпех пойдет под суд за убийство заложницы

Суд Донецкой Народной Республики рассмотрит дело украинского морпеха, подозреваемого в убийстве заложницы и попытке захвата власти в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре республики.

По версии следователей, военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ причастен к умышленному убийству гражданской женщины, а также еще ряду особо тяжких преступлений, включая незаконное лишение свободы человека и жестокое обращение с гражданским населением.

Правоохранители установили, что подозреваемый насильно держал в плену жительницу ДНР, после чего убил ее из автоматического оружия.

Представитель прокуратуры не исключил, что по итогам судебного процесса военного приговорят к высшей мере наказания — смертной казни.

Ранее депутат народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что масштабный военный трибунал над преступниками пройдет после полного освобождения территории республики от украинских националистов.