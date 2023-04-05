Спецоперация 05 апреля 2023, 15:17 Украинский МиГ-29 сбили в ДНР Минобороны: истребители ВКС России сбили МиГ-29 над Селидово в ДНР Публичное достояние

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Российские войска сбили за прошедшие сутки украинский истребитель МиГ-29, 22 беспилотника, 13 реактивных снарядов HIMARS и одну ракету HARM. Потерпели поражение 89 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

Украинский МиГ-29 засекли над населенным пунктом Селидово ДНР. Его сбили силами истребительной авиации Воздушно-космических сил России. Ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая и армейской авиация нанесли поражение 89 подразделениям украинских артиллеристов на огневых позициях в 112 районах. Командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ настигли вблизи Ласточкино и Новомихайловки ДНР.

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Средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских дрона у Новоселовки, Петровского и Веселого ДНР, Кременной, Варваровки Кудряшовки ЛНР, Мирного, Щербак и Чубаревки Запорожской области, Великой Лепетихи Херсонской и Великом Выселке Харьковской области областей. Военные перехватили 13 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.