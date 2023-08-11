11 августа 2023, 14:22
Украинский МИД назвал главную проблему контрнаступления ВСУ
Глава МИД Украины Кулеба: сильная оборона ВС РФ является главной проблемой ВСУ
Сильная оборона России — главная проблема ВСУ, не позволяющая ускорить контрнаступление. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.
«Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — констатировал он.
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Кулеба пояснил, что наступление идет «неустанно», но медленно, поскольку украинским солдатам «сложно продвигаться».
Ранее американские СМИ писали, что украинские боевики и жители страны разочаровались в контрнаступлении, которое так раскручивал Запад. Ожидалось, что оно переломит ход конфликта, однако за два с лишним месяца ВСУ не продемонстрировали видимого прогресса, и украинцы испытывают «коллективное разочарование», а солдаты теряют боевой дух, постоянно теряя товарищей на поле боя.
Командир танкового подразделения Украины, сражающийся на Ореховском направлении, в беседе с журналистами признал, что ВСУ недооценили российских военных и «ожидали меньшего сопротивления».
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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