Спецоперация 11 августа 2023, 14:22 Украинский МИД назвал главную проблему контрнаступления ВСУ Глава МИД Украины Кулеба: сильная оборона ВС РФ является главной проблемой ВСУ Министерство обороны Украины

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Сильная оборона России — главная проблема ВСУ, не позволяющая ускорить контрнаступление. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

«Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — констатировал он.

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Кулеба пояснил, что наступление идет «неустанно», но медленно, поскольку украинским солдатам «сложно продвигаться».

Ранее американские СМИ писали, что украинские боевики и жители страны разочаровались в контрнаступлении, которое так раскручивал Запад. Ожидалось, что оно переломит ход конфликта, однако за два с лишним месяца ВСУ не продемонстрировали видимого прогресса, и украинцы испытывают «коллективное разочарование», а солдаты теряют боевой дух, постоянно теряя товарищей на поле боя.

Командир танкового подразделения Украины, сражающийся на Ореховском направлении, в беседе с журналистами признал, что ВСУ недооценили российских военных и «ожидали меньшего сопротивления».