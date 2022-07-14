На Украине уже выпускали консервы «Сепар в сметане», соус «из русских младенцев» и закуску «Мозги москаля». Теперь начали делать торты, на которых специальным кондитерским принтером печатают портреты погибших российских военных. Блогер Аксинья Гурьянова в разговоре с «360» отметила, что этот «латентный каннибализм» очень похож на практики некоторых деструктивных культов. Однако с началом СВО они начали стремительно исчезать с украинской земли.

Далее — прямая речь.

Кровавый креатив

В последние годы в интернет просачивались фото и видео с частных мероприятий, которые проходили на Украине. На снимках с дней рождения обычных украинцев, юбилеев и других праздников можно было заметить торты в виде младенцев с надписью «Россия», «Москаль», «Русский» и тому подобными. Люди улыбались и веселились, держа тарелки с отрезанными кусками выпечки в виде головы или руки ребенка.

Украинцы откровенно восторгались таким «креативом» и активно делились им в соцсетях. Выглядело это как в каком-то страшном кино. Особенно ужасно было осознавать, что в это время бомбили Донбасс, там гибли дети, рушились судьбы, люди переживали страшные трагедии. Однако недавно появились новые снимки тортов с портретами погибших российских солдат в красных, как бы кровавых, рамках.

Трудно представить, как можно наслаждаться подобным десертом. Это уродливое и низкое проявление полной бездуховности, которое выглядит как продвижение каннибализма и сатанизма.

Можно подумать, что создатели и покупатели таких десертов душевно больные, но нет. У подобных попросту нет души

Секты помогали насаждать русофобию

Известно, что сатанисты и представители некоторых других сект делают блюда с символикой христианства. Это сравнение отнюдь не случайно: Украина десятилетиями плодила большое количество сомнительных культов. Неудивительно, что именно там поселились представители сатанинских направлений.

Власти Украины не мешали разрастаться различным сектам и не препятствовали спонсированию их адептов деньгами как внутри страны, так и из-за рубежа. Через различные культы шла продажа людей на органы, у слабых духом сектантов отбирали последние средства, людей втягивали в распространение наркотиков, устраивали жертвоприношения в самых диких вариантах. А благодаря коррупции внутри страны власть имущие закрывали глаза на все это.

Источник фото: РИА «Новости»

Однако секты выполняли еще одну очень важную задачу. Они распространяли и поддерживали русофобию, подпитывали эту ненависть. Это полностью укладывалось в современную украинскую идеологию и ее основной тезис: «Россия — наш враг!» Некоторые родители учили детей ненавидеть русских.

Такую позицию оплачивали зарубежные фонды, которые способствовали продвижению и размножению сект на Украине. Однако с началом специальной операции большинство таких деструктивных культов вынуждены были свернуть работу, и люди на освобожденных территориях искренне этому радовались. Уверена, что благодаря присутствию России зарубежные секты, спонсируемые представителями мировых сатанистов, не смогут снова там расплодиться.