Спецоперация 27 февраля 2023, 15:09 Украинский комплекс «Бук-М1» и радиолокационную станцию уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об ударах по украинскому ЗРК «Бук-М1» и радиолокационной станции в ДНР Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные уничтожили украинскую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационную станцию для обнаружения низколетящих беспилотников в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинскую самоходную установку ЗРК «Бук» украинские военные расположили около села Андреевка, а радиолокационную станцию — в районе города Доброполья Донецкой Народной Республики. Обе единицы украинской военной техники уничтожили российские военные.

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За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожили пять украинских беспилотников. Противник выпустил их по городу Кременной и селу Стельмаховка Луганской Народной Республики, по городу Кременцу и селу Новоандреевка Донецкой Народной Республики и селу Крынки Херсонской области.

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Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 390 самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотников, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и боевых бронированных машин, 1045 машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы военной автомобильной техники.