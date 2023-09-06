Спецоперация 06 сентября 2023, 10:18 Украинский командующий признал сложной обстановку на трех направлениях Генерал ВСУ Сырский: сложная ситуация сложилась на восточных направлениях РИА «Новости»

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что обстановка остается сложной для украинской армии на трех направлениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной», — сообщил он.

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По его словам, речь идет о Краснолиманском, Артемовском, и Купянском направлениях. Генерал в связи с этим отдал приказ «обеспечить надежную оборону», а также не потерять занимаемые рубежи.

Ранее в СМИ появлялись новости, что украинская армия вынужденно перебрасывает свои резервы с юга на восток, из-за критической ситуации на Артемовском и Купянском направлениях. Все может закончиться для ВСУ прорывом фронта, уточнял ТАСС.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военнослужащие стянули дополнительную технику и силу в Херсонскую область. Так они хотят предотвратить прорыв ВС России.