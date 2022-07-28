Украинский командир рассказал, почему ВСУ при отступлении бросают американское вооружение

Отступая, отряды ВСУ бросают иностранное вооружение. Пленный командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук рассказал РИА «Новости», почему украинские солдаты оставляют неисправные американские гаубицы М777.

«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — пояснил Савчук.

Украинские силовики не имеют достаточных знаний, чтобы отремонтировать М777 на месте, хоть и проходят инструктаж, пояснил Савчук. Стреляющие из гаубиц расчеты проходят быстрые курсы, они не знают, что и как делается, отметил пленный командир.

В начале спецоперации украинская армия была хорошо оснащена, однако к середине июля подразделение Савчука осталось практически без боеприпасов и оружия. Значительная часть иностранного вооружения была брошена при отступлении с позиций, пояснил украинский командир.