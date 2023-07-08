Спецоперация 08 июля 2023, 14:48 Украинский истребитель Су-27 сбили в воздушном пространстве ДНР Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя Су-27 силами ПВО в ДНР РИА «Новости»

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Пролетавший над поселком Новогригоровка в Донецкой Народной Республики украинский тяжелый истребитель Су-27 подбили в воздухе российские средства противовоздушной обороны. Об этом в ходе брифинга о ходе спецоперации заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — заявил он.

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Представитель министерства добавил, что также за сутки средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 17 украинских беспилотников.

Ракеты и дроны обнаружили в небе около села Верхнекаменка Луганской Народной Республики, города Марьинка и села Володино Донецкой Народной Республики, сел Остриковка и Широкое, а также поселка Мирное Запорожской области, поселка Новая Маячка, города Новая Каховка, сел Малокаховка и Ульяновка Херсонской области, а также села Волфино Сумской области.