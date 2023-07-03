Спецоперация 03 июля 2023, 15:29 Украинский истребитель Су-27 сбили в Херсонской области Минобороны заявило о сбитом силами ПВО украинском истребителе Су-27 в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны сбили около села Каменка Херсонской области украинский тяжелый истребитель Су-27. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки российские военные перехватили три реактивных снаряда залпового огня HIMARS и уничтожили в воздухе 14 украинских беспилотников.

Реклама

Боеприпасы и дроны боевики выпустили в сторону села Нововодяное в Луганской Народной Республике, сел Георгиевка, Дмитровка и Володино, поселка Новотроицкое в Донецкой Народной Республике, а также населенных пунктов Луговое и Вербовое в Запорожской области, сел Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка в Херсонской области.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки российских войск поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах проведения СВО.