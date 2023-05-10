Спецоперация 10 мая 2023, 15:02 Украинский истребитель Су-27 сбили в Харьковской области Минобороны: средства ПВО сбили в районе Изюма Харьковской области Су-27 ВВС Украины РИА «Новости»

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Российские войска сбили над Харьковской областью украинский истребитель Су-27. Средства противовоздушной обороны перехватили за сутки четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 10 беспилотников, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Воздушных сил Украины сбили в районе города Изюма Харьковской области, еще четыре реактивных снаряда HIMARS перехватили в течение суток.

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Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников у Авдеевки Донецкой Народной Республики, Варваровки и Куземовки Луганской Народной Республики, Ровного и Жеребянки Запорожской области.

По информации Минобороны, с начала проведения специальной военной операции на Украине сбили 420 самолетов, 4062 беспилотника, уничтожили 1098 боевых машин РСЗО, 230 вертолетов и других видов техники.

В Запорожской области за последние сутки разбили склад боеприпасов ВСУ, возле Петровского в ДНР — пункт управления бригады территориальной обороны. На Купянском направлении остановили пять диверсионно-разведывательных групп.