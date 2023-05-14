Спецоперация 14 мая 2023, 13:51 Украинский истребитель Су-27 сбили в ДНР Минобороны сообщило о сбитом российскими ВКС украинском истребителе Су-27 в ДНР РИА «Новости»

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Экипажи российских истребителей сбили около города Новгородовки в Донецкой Народной Республике самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 беспилотников, выпущенных войсками противника в сторону мирных населенных пунктов.

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Дроны сбили около города Голая Пристань в Херсонской области, в районе сел Кирилловка, Веселого, Ямполовка и поселка Спорное Донецкой Народной Республики, рядом с селами Новоалександровка и Оборотновка в Луганской Народной Республике, а также около населенных пунктов Петровка и Жовтневое Харьковской области.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразила 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и нанесла удары по живой силе и техники в 114 районах проведения специальной военной операции.