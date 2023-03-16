Спецоперация 16 марта 2023, 15:14 Украинский истребитель МиГ-29 сбили в ЛНР Авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР РИА «Новости»

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Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины сбили экипажи военных самолетов Воздушно-космических сил России в районе села Нововодяного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины» — заявил он.

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Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационную ракету HARM, выпущенных войсками противника.

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Также сбиты в воздухе и уничтожены девять украинских беспилотников около села Ивановка Харьковской области, сел Зеленый Гай и Григоровка, а также поселка Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, города Кременной Луганской Народной Республики, а также села Малая Кардашинка и города Алешки Херсонской области.