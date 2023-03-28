Спецоперация 28 марта 2023, 13:55 Украинский генерал Сырский озвучил главную задачу ВСУ в Артемовске Командующий ВСУ Сырский: главная задача ВС Украины в Артемовске — истощить силы ВС России РИА «Новости»

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ключевой задачей украинской армии на Артемовском направлении является истощение сил российских бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Сырского, российские силы пытаются взять под полный контроль Артемовск. В связи с этим он регулярно ездит в город и проводит там совещания. Генерал-полковник согласует с командирами планы, которые «будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя».

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Сырский отметил, что внимательно изучает возможность эффективного противостояния российским силам в Артемовске.

«На сегодняшний день наша главная задача — истощить превосходящие силы противника», — сказал он.

Генерал выразил надежду, что таким образом сможет создать правильные условия для последующего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы почти целиком зачистили промзону в Артемовске.