Вооруженные силы Украины в ходе российской спецоперации в Донбассе потеряли около 50% тяжелых вооружений. Такие данные американскому журналу National Defense озвучил украинский генерал Владимир Карпенко, командующий логистикой сухопутных войск.

Карпенко подчеркнул, что Украина лишилась приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

«Я говорю только о тяжелых вооружениях.<…> Это математическая оценка, которую мы можем сделать, исходя из протяженности линии фронта и интенсивности конфликта», — сообщил украинский генерал.

В его заявлении, помимо цифр, традиционно прозвучали требования о поставке вооружения на Украину. Карпенко указал, что ВСУ нужно больше реактивных систем залпового огня, беспилотников, дронов-камикадзе.

Поставленное на Украину вооружение уже появилось на черном рынке. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал безответственными действия Запада по поставке вооружения на Украину.