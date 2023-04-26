Спецоперация 26 апреля 2023, 16:44 Украинский генерал пожаловался на неуязвимую тактику российской авиации Генерал ВСУ Наев: авиация ВКС РФ уничтожает украинские самолеты, не входя в зону ПВО РИА «Новости»

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ВСУ не могут сбить российские истребители, так как авиация ВСК России выполняет боевые задания, не входя в зону украинской ПВО. Об этом заявил командующий объединенными силами республики Сергей Наев, написала «Страна.ua».

«Действия [российских] бомбардировщиков прикрывают истребители <…>, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет», — рассказал военный.

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В ноябре 2022 года российские пилоты получили уникальные боевые машины. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что линейка Су — это предмет для гордости российских пилотов и зависти за рубежом. Их главные достоинства: наличие средств прорыва ПВО и сверхманевренность.