Спецоперация 27 марта 2023, 11:41 Украинский генерал посетил позиции ВСУ под Артемовском Командующий сухопутных войск ВСУ Сырский посетил боевые позиции под Артемовском РИА «Новости»

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Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский прибыл на позиции ВСУ в городе Артемовске в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило украинское издание Military Media Center.

По данным источника, визит генерала связан с необходимостью оценки оперативной обстановки и выработкой дальнейшего плана действий на этом участке фронта.

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«Сырский принял несколько решений, которые помогут ВСУ сдержать продвижение российских военных в городе. В целом он оценил ситуацию как стабильную», — сообщили авторы статьи.

Ранее командующий заявлял, что украинские боевики совершат мощное контрнаступление под Артемовском. По его словам, такой прием националисты проделывали уже неоднократно.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что рядом с Артемовском сосредоточено около 80 тысяч украинских боевиков.

Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнял, что за прошлую неделю ВСУ потеряли в Артемовске около 1500 бойцов.