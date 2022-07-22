Украинский генерал объяснил решение властей о мобилизации пенсионеров

Украинские власти объявили о начале мобилизации пенсионеров с боевым опытом. Такое решение приняли в связи с подготовкой контрнаступления, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал армии Николай Маломуж.

По словам генерала, власти страны уже начали готовиться к наступлению. Он подчеркнул, что призыв резервистов позволит добавить в ряды военнослужащих еще несколько десятков тысяч человек. После мобилизации ВСУ планируют бросить свои силы на Херсон.

«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — сказал Маломуж в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

Ранее американская газета The New York Times написала, что украинские военные в ближайшее время попытаются начать контрнаступление в Херсонской области. При этом журналисты отметили, что при усилении атаки на южном направлении, ВСУ ослабят оборону восточного фланга. Такие действия вызывают обеспокоенность у западных стран.