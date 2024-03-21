Спецоперация 21 марта 2024, 21:31 Украинский генерал назвал причины потери ВСУ Patriot Генерал ВСУ Кривонос: РФ ликвидировала Patriot благодаря возможностям разведки РИА «Новости»

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Россия уничтожила украинские зенитные комплексы Patriot американского производства благодаря хорошо поставленной работе своей разведки и неразберихе в ВСУ. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

«Противник <…> обладает отличными возможностями по ведению постоянной разведки», — подчеркнул военный.

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По его словам, российские бойцы следят за происходящим на поле боя с использованием различных средств наблюдения: радиотехнических, радиолокационных и космических.

Кроме того, по его мнению, украинская армия теряет дорогостоящую западную технику в том числе из-за своей безалаберности и самоуверенности.

Российская разведка обладает данными о любых передвижениях украинских войск, что позволяет армии РФ наносить чувствительные удары даже по разведывательно-диверсионным подразделениям ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.