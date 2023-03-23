Спецоперация 23 марта 2023, 12:02 Украинский генерал анонсировал контрнаступление ВСУ под Артемовском Украинский генерал Сырский: ВСУ перейдут в контрнаступление под Артемовском Сайт президента Украины

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ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Артемовском. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Его слова привел Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

Сырский констатировал, что основные силы России на этом направлении представлены частной военной компанией «Вагнер», но ее бойцы якобы «теряют значительные силы и выдыхаются».

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«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — заявил генерал.

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Военкоры задались вопросом, что стоит за этим заявлением: попытка «подбодрить украинцев» или дезинформировать Россию. Официальных данных о готовящемся контрнаступлении пока нет.

Российские вооруженные силы уже практически заблокировали Артемовск. Артиллеристы контролируют все подъезды к городу. Вагнеровцы нацелены в первую очередь на подавление пехоты, военной техники, укрепрайонов и бункеров ВСУ.