Спецоперация 18 августа 2023, 08:27 Украинский дезертир сдался России после вербовки своей контрразведкой Завербованный своими спецслужбами дезертир из ВСУ сдался российским военным Pxhere

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Контрразведка Украины завербовала себе дезертира из ВСУ Игоря Устименко. Однако он сдался российской армии, когда пытался повредить ЗРК «Бук» ВС России в Херсонской области. Об этом сам военный сообщил РИА «Новости».

Он рассказал, что был заряжающим в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, имел звание рядового. Однако в феврале 2023-го ушел оттуда. С тех пор Устименко жил дома у мамы в селе Новокаменка под Херсоном.

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Сотрудник украинских спецслужб вышел на него в мае. Агент угрожал расправой и заставил военнослужащего устроить диверсию против ВС России.

«Дал координаты российского зенитного комплекса „Бук“ и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что „ты или это сделаешь, или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе“», — заявил Устенко.

Мужчина в июле этого года пошел туда, но увидел там оцепление и «решил рассказать все, как есть». Российская сторона его задержала. Ранее пленный морпех заявил, что его предали спецслужбы Украины.