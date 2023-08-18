18 августа 2023, 08:27
Украинский дезертир сдался России после вербовки своей контрразведкой
Завербованный своими спецслужбами дезертир из ВСУ сдался российским военным
Контрразведка Украины завербовала себе дезертира из ВСУ Игоря Устименко. Однако он сдался российской армии, когда пытался повредить ЗРК «Бук» ВС России в Херсонской области. Об этом сам военный сообщил РИА «Новости».
Он рассказал, что был заряжающим в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, имел звание рядового. Однако в феврале 2023-го ушел оттуда. С тех пор Устименко жил дома у мамы в селе Новокаменка под Херсоном.
Реклама
Сотрудник украинских спецслужб вышел на него в мае. Агент угрожал расправой и заставил военнослужащего устроить диверсию против ВС России.
«Дал координаты российского зенитного комплекса „Бук“ и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что „ты или это сделаешь, или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе“», — заявил Устенко.
Мужчина в июле этого года пошел туда, но увидел там оцепление и «решил рассказать все, как есть». Российская сторона его задержала. Ранее пленный морпех заявил, что его предали спецслужбы Украины.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама