Украинский десант пытался высадиться у Запорожской АЭС на 40 лодках | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

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Viber Украинский десант пытался высадиться у Запорожской АЭС на 40 лодках Офицер Росгвардии: в сентябре украинский десант пытался высадиться у ЗАЭС на 40 лодках РИА «Новости»

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В начале сентября украинский десант пытался высадиться на 40 лодках для захвата Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.

По его словам, противник неслучайно выбрал для атаки левый берег Днепра — яхт-клуб «Волна» в Энергодаре находится напротив самого узкого перешейка Каховского водохранилища.

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«Они налетели на наши позиции — около 40 лодок, из них половина была потоплена, а личный состав ВСУ погиб», — рассказал офицер Росгвардии.

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Перед высадкой Вооруженные силы Украины обстреляли этот район из американских артиллерийских систем — 155-миллиметровой гаубицы М-777 и РСЗО HIMARS. При обстреле пострадали дома мирных жителей прибрежного поселка.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ дважды за месяц провели учения по форсированию Днепра. Прежде он сообщал, что ВСУ готовятся высадить десантников для захвата Запорожской АЭС.

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