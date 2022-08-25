Украинский депутат пригрозил повесить Лукашенко в следующий День независимости

Белорусского президента Александра Лукашенко обещали повесить на столбе после его поздравления украинцев с Днем независимости их страны. Угрозу в Telegram-канале разместил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал Гончаренко.

Депутат пообещал поддерживать политических противников действующего президента Белоруссии.

Лукашенко пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни». Он заявил, что нынешние противоречия не смогут разрушить «многовековой фундамент искренних добрососедских отношений» между народами двух стран. По словам Лукашенко, Минск и дальше планирует сохранять согласие и укреплять дружбу с Украиной.

Ранее белорусский лидер заявил, что его страна не планирует нападать на Украину, и у него «нет никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали». Лукашенко напомнил, что Белоруссия приютила тысячи украинцев.