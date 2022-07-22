Украинский депутат предложил воровать газ

На Украине предложили пополнять собственные запасы газа незаконным путем. Депутат и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал в колонке на сайте «Украинская правда» воровать его из транзитных газопроводов.

Он посоветовал властям заняться подготовкой к отопительному сезону, так как украинцев ждет суровая зима. В хранилищах есть около 11 миллиардов кубометров газа и неизвестно, сколько удастся закачать до осени.

Депутат напомнил, что Украина должна выполнять обязательства перед другими странами в роли транзитера газа. Ежедневно страна прокачивает миллионы кубометров, но не обеспечивает собственные запасы.

«Остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация», — сказал Дмитрий Разумков.