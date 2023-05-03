Спецоперация 03 мая 2023, 07:52 Украинский чиновник заявил о начале контрнаступления ВСУ Замглавы Херсонского облсовета Соболевский заявил о начале контрнаступления ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном участке можно классифицировать, как начало контрнаступления. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил заместитель главы назначенного украинскими властями Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, конкретная дата начала атаки объявлена не будет. Он отметил, что контрнаступлением являются все боевые действия, которые в настоящее время украинская армия ведет на южном направлении.

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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна почти готова к контрнаступлению. Он отметил, что решение об атаке будет принято Генштабом и главкомом. госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что украинская армия намерена пойти в контрнаступление в ближайшие недели.

Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что украинские войска не готовы к контрнаступлению, но, скорее всего, будут вынуждены на него пойти из-за давления со стороны Запада. В любом случае атаки обречены на провал, добавил он.