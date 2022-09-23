Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 08:01 Поделиться Telegram

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Viber Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор РИА «Новости»: украинский БТР перелетел через забор после удара ВС РФ РИА «Новости»

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БТР украинских сил в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Об этом сообщило РИА «Новости».

О произошедшем свидетельствует фотография, переданная самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева. На снимке виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Это произошло 19 сентября.

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«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», — сказал Лебедев.

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Ранее сообщалось, что больницы Николаева переполнены раненными под Херсоном украинскими военными, многих везут в другие города, иногда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику. До этого в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с 6 по 10 сентября потеряли на николаево-криворожском направлении более четырех тысяч бойцов, еще свыше восьми тысяч ранены. Российские военные уничтожили восемь пунктов управления противника и склады с боеприпасами.

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