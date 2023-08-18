Спецоперация 18 августа 2023, 18:50 Украинский боевик рассказал о желании сослуживцев добить его из миномета Пленный боец ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добить его из миномета Ministry of Defense of Ukraine

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Попавший в российский плен младший сержант ВСУ Иван Скоропад сообщил, что сослуживцы пытались добить его огнем из минометного орудия. Слова военнослужащего привело РИА «Новости».

Скоропад рассказал, что попал в Житомир после окончания военного училища во Львове. Оттуда его подразделение отправили на Донецкое направление, где под Марьинкой бойцы окопались на переднем краю линии соприкосновения.

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«Там такая позиция, что постоянно раненые и убитые. Сначала долго отказывался, но в итоге поехал. Получил ранение и решил сдаться в плен. Россияне оказали помощь, но потом нас атаковал [украинский] дрон. После этого еще добавили минометы [ВСУ], но вреда причинить не смогли», — заявил он.

Пленный боевик предположил, что сослуживцы увидели его в плену и хотели добить, чтобы не выдал секретной информации.

Ранее голодающие украинские военные сдались в плен российским войскам в Херсонской области. Свое решение они объяснили наплевательским отношением со стороны командования.