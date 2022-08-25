Командование украинской армии даже не обсуждает возможность контрнаступления на Херсон из-за превосходящих сил российской артиллерии. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» рассказал военнослужащий ВСУ.

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален», — заявил украинский боевик.

Он подчеркнул, что основная проблема ВСУ — тотальное превосходство российской артиллерии. На каждый выстрел с украинской стороны приходится 50 ответных ударов союзной армии России и республик Донбасса.

Агрессивным планам командования ВСУ мешает мощная эшелонированная оборона российских войск на своих позициях.

«Если мы начнем [атаковать], будут огромные потери в ВСУ», — отметил украинский военнослужащий.

В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ. Все приказы президента Украины Владимира Зеленского и командования армии о контрнаступлении отдаются с корыстной целью: выманить очередной транш у западных стран. При этом о бессмысленных жертвах среди солдат никто не задумывается, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.