Спецоперация 20 июля 2023, 18:57 Украинский боевик проснулся в российском плену РИА «Новости»: военнослужащий ВСУ рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену РИА «Новости»

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Боец украинской армии рассказал, что попал в российский плен после бегства ВСУ с позиций во время сна. Его слова привело РИА «Новости».

«Нас отправили копать окопы, тогда я был в составе 28-го батальона. Работали весь день, оборудовали новые позиции. Затем командир отделения отдал приказ отдыхать», — сообщил боевик.

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Военнопленный отметил, что в назначенное время его должен был разбудить товарищ, однако этого не произошло.

«Убегали они, либо отходили… Я не знаю. Разбудили меня уже российские военные», — добавил он.

Также военный ВСУ признался, что хочет как можно скорее вернуться домой, а не «назад в этот ад». Он пояснил, что в армию его призвали водителем, но машины там не было, поэтому пришлось купить ее самостоятельно.

Ранее другой украинский пленный рассказал, что на тренировочном полигоне НАТО в Великобритании его учили ненависти к русским.