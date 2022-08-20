Украинский беспилотник сбили в Харьковской области

Украинский беспилотник сбили над Купянским районом Харьковской области. Части дрона упали рядом с одним из жилых домов, но никто не пострадал. Об этом сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.

«В ночь с 18 на 19 августа украинская армия запустила беспилотник с боевым зарядом в направлении Купянска Харьковской области. Он был сбит силами ПВО России, но одна из боевых частей осталась целой», — написала ВГА в своем Telegram-канале.

Эта часть дрона попала во двор жилого дома и взорвалась. В тот момент дома была хозяйка, которая чудом не пострадала. К ней на помощь сразу же пришли соседи и стали помогать разбирать завалы. На место прибыл и глава ВГА Купянского района Максим Губин вместе со специалистами коммунальных служб.

«По распоряжению главы ВГА области женщине восстановят разрушенное украинскими военными жилище. В ближайшее время начнутся строительные работы, акт потребности уже составлен», — уточнили в сообщении.

Эксперты военной комендатуры уже изучили обломки беспилотника. Они установили, что ВСУ запустили разведывательный ударный дрон R-400-L.