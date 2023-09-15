15 сентября 2023, 17:10
Украинский беспилотник обезвредили над Орловской областью
Губернатор Клычков: над Орловской областью силами РЭБ подавили беспилотник
Над территорией Орловской области ликвидировали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Беспилотник удалось обезвредить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
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«Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — пояснил губернатор.
Клычков призвал жителей области при обнаружении в небе подобных дронов незамедлительно сообщать об этом в региональные отделения ФСБ, МВД или звонить по единому номеру службы спасения 112.
«Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий», — подчеркнул он.
Днем ранее украинский дрон сбили над Карачевским районом Брянской области. Атаку беспилотника прервали силы противовоздушной обороны, при операции никто не пострадал, также обошлось без разрушений.
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