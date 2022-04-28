Украинский архив с материалами на российских судей обнаружили в Херсоне

Архив «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю обнаружили в Херсоне. Украинские силовики бросили его после бегства из города. В документах содержатся сфабрикованные материалы на российских судей и прокуроров, сообщило РИА «Новости».

«После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины», — объяснил в разговоре с агентством сотрудник российских силовых структур.

В процессе изучения обнаруженного архива выявлен факт заведения украинскими властями уголовных дел в отношении российских судей и прокуроров. В частности, выяснилось, что в отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в связи с их полномочиями при заключении под стражу 24 военнослужащих ВМС Украины в 2018 году.

Ранее в Харьковской области российские военнослужащие изъяли большой пакет документов ВСУ. Некоторые из них подтверждают, что Украина готовила нападение на Донбасс.