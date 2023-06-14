Спецоперация 14 июня 2023, 09:23 Украинских военных уличили в употреблении наркотических анальгетиков Экс-офицер Марочко: бойцы ВСУ используют наркотические анальгетики Официальный сайт президента Украины

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Российские военнослужащие нашли следы использования наркотических анальгетиков у большинства представителей ВСУ, которых уничтожили на Луганском направлении в зоне СВО. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, военные ВС России при осмотре тел ликвидированных украинских военнослужащих заметили характерные признаки применения боевых анестезирующих препаратов.

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«Наркотическиe анальгетики также есть практически в каждой индивидуальной аптечке украинских оккупантов», — сказал он, ссылаясь на источники.

Накануне Марочко сообщал, что Украина стала перебрасывать силы на Донецкое направление. Подразделения ВСУ следуют к городу Часов Яр, он находится рядом с Артемовском. Предположительно, противник перекинул своих бойцов с Херсонского направления.