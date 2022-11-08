Украинских военных уличили в использовании символа Z для маскировки | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 17:42 Украинских военных уличили в использовании символа Z для маскировки ТАСС: боец ДНР сообщил о засадах ВСУ под маскировкой знака Z РИА «Новости»

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Украинские националисты устраивают засады в зоне специальной операции, маскируясь под подразделения союзных войск и нанося себе на экипировку знак Z. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий Донецкой Народной Республики Вячеслав Салахадинов, освобожденный из плена.

Мужчина попал в вооруженные силы сразу в начале специальной операции, а в плену оказался в конце августа. Во время отхода от зоны боевых действий его бронетранспортер подбили.

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«Получил серьезное ранение в голову, контузило. Полз к своим, рядом с Новоселовкой увидел БМП со знаком Z. Оказалось, что это украинская засада была, они надели нашу форму и наш знак использовали», — уточнил военный.

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Салахадинова с тяжелыми ранениями доставили на допрос и стали выведывать дислокацию военной техники и позиций.

«Ответил, что не знаю ничего, тут же начали бить ногами в место ранения», — добавил боец.

После начала спецоперации России на Украине символы Z и V начали появляться в общественном пространстве России. Z означает «За победу», V — «Сила V правде», «Задача будет выполнена», писал RT.