Украинских пользователей стали массово блокировать в соцсетях

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил о «массовых блокировках украинских пользователей». Команда министерства обратилась в Meta*, сообщил Федоров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что заблокированным оказался аккаунт Ассоциации семей защитников «Азовстали» в Instagram**. Организация обратилась в Минцифры, и ведомство уже отправило запрос на разблокировку страницы.

«Кроме того, направили письма в Meta* по поводу главы ассоциации и пяти других страниц, связанных с деятельностью „Азова“***. Сейчас все они заблокированы», — добавил Федоров.

По его мнению, страницы «украинских защитников» не должны блокироваться.

«Ждем оперативной реакции команды Meta*. Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей», — отметил глава украинского Минцифры.

По его мнению, мир «должен знать правду» о событиях на Украине.

* Корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена.

** Instagram — принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

*** Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.