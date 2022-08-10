Украинских пользователей стали массово блокировать в соцсетях
Глава Минцифры Украины Федоров заявил о массовых блокировках жителей страны в соцсетях
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил о «массовых блокировках украинских пользователей». Команда министерства обратилась в Meta*, сообщил Федоров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что заблокированным оказался аккаунт Ассоциации семей защитников «Азовстали» в Instagram**. Организация обратилась в Минцифры, и ведомство уже отправило запрос на разблокировку страницы.
«Кроме того, направили письма в Meta* по поводу главы ассоциации и пяти других страниц, связанных с деятельностью „Азова“***. Сейчас все они заблокированы», — добавил Федоров.
По его мнению, страницы «украинских защитников» не должны блокироваться.
«Ждем оперативной реакции команды Meta*. Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей», — отметил глава украинского Минцифры.
По его мнению, мир «должен знать правду» о событиях на Украине.
* Корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена.
** Instagram — принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
*** Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.