Спецоперация 15 апреля 2023, 07:40 Украинских пограничников определили в заградотряды РИА «Новости»: командование ВСУ назначило пограничников как заградотряды в Артемовске РИА «Новости»

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Передислоцированные в Артемовск пограничники с западной Украины несут службу в городе в роли заградотрядов, не позволяя отступать мобилизованным подразделениям ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в группе «Вагнера», участвующей в штурме населенного пункта.

«Пограничники с западной Украины были одними из последних подразделений там. Взяли в плен бойца, говорит, что служил с 2013 года. Он объяснял, что находился на границе, ни в кого не стрелял», — отметили в «Вагнере».

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О роли украинских пограничников в Артемовске бойцам «Вагнера» сообщили местные жители.

«Мобилизованных просто не пускают они назад. В итоге они сдаются, а назад их не пускают свои же погранвойска», — добавили в группе.

Ранее стало известно, что в Артемовске уничтожили офицера ГУР Украины Виталия Курсова, принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.