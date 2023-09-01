Спецоперация 01 сентября 2023, 10:49 Украинских националистов выявили на Краснолиманском направлении Марочко: украинские нацбатальоны действуют на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Боевики украинских националистических батальонов начали действовать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе анализа численного состава противника на Краснолиманском направлении выявлен ряд националистических подразделений, которые входят в состав украинских бригад», — сказал он, сославшись на собственные источники.

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По словам Марочко, на указанном направлении обнаружили присутствие украинского корпуса «Правый сектор»*, батальонов «Айдар»**, «Азов»***, «Донбасс» и «Волки да Винчи». Военный эксперт отметил, что уровень оснащения у нацформирований на порядок выше, чем у других подразделений противника, сообщил RT.

Марочко уже заявлял об отправке украинских радикалов для сражений на границе с Луганской Народной Республикой. По словам военного эксперта, командование противника начало распределять боевиков по участкам, на которых появилась угроза прорыва оборонительных рубежей.

*Корпус «Правый сектор» признан в России экстремистским и запрещен.

**Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.

***Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.