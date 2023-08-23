Спецоперация 23 августа 2023, 11:39 Украинских диверсанты готовили теракт в ЛНР перед выборами. Их вычислили и ликвидировали ТАСС: планировавшую теракты перед выборами украинскую ДРГ ликвидировали в ЛНР РИА «Новости»

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Бойцы из отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» уничтожили в Луганской Народной Республике диверсионно-разведывательную группу с Украины. ДРГ планировала теракты против чиновников накануне выборов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

По его словам, появились данные о том, что противник собирается забросить диверсантов в районе населенного пункта Спорное. Украинцы планировали там провести террористические акты против госслужащих в канун выборов. Поскольку за этот участок отвечает подразделение Барс-16 «Кубань», ему передали все имеющиеся сведения.

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«Информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь ЛБС (линию боевого соприкосновения — прим. ред.) и уничтожило их огнем стрелкового оружия и артиллерии», — заявил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область. Однако пограничники помешали ей это сделать.