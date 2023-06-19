Спецоперация 19 июня 2023, 14:00 Украинских диверсантов уничтожили в ЛНР Полковник Киселев: уничтожены 14 диверсантов ВСУ, пытавшихся прорваться в Лисичанск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские бойцы обнаружили уничтожили 14 членов диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которые прорвались в сторону Лисичанска в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире Первого канала.

«Наши спецназовцы выявили диверсионно-разведывательную группу [из] порядка 14 человек», — рассказал он.

Реклама

По словам военного эксперта, боевики пыталась прорваться в сторону Лисичанска, чтобы совершить теракт на освобожденной территории.

Киселев подчеркнул, что уничтожили всех 14 человек.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, комментируя создание Украиной агентурной сети в России, сравнил деятельность украинских диверсантов с ИГИЛ* и другими подобными группировками, с которыми международное сообщество активно борется

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.