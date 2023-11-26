26 ноября 2023, 22:56
Украинских диверсантов ликвидировали в пригороде Артемовска — Кадыров
Кадыров: в пригороде Артемовска уничтожили группу диверсантов
Очередную диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожили в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.
Операцию провели бойцы отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по ЧР совместными усилиями с военнослужащими второго армейского корпуса. Кадыров отметил, что информацией о расположении противника поделились оперативники специального отряда «Ахмат».
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«Несмотря на сопротивление врага, занявшего более выгодную оборонительную позицию, наши бойцы сумели быстро ликвидировать неприятеля, избежав потерь среди личного состава», — добавил он.
Кадыров поблагодарил бойцов за успешную «спецоперацию на самом высоком профессиональном уровне».
Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ перебросили на Кременское направление подразделения «Азов»* и «Кракен»*, чтобы компенсировать потери ВСУ. Также украинские диверсионные группы безуспешно пытаются прорваться на Краснолиманском направлении.
*Организация, признанная террористической в России.
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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