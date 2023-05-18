18 мая 2023, 01:34
Украинских бойцов призвали бежать из Артемовска до выходных
Asia Times: ВСУ нужно бежать из Артемовска до выходных
Совсем скоро у ВСУ не останется путей отступления из Артемовска, поэтому бойцы должны покинуть город до выходных. Об этом заявил обозреватель Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.
«Украина близка к отступлению из Артемовска. Оно может произойти в любое время, но достаточно скоро, пока не закрылись маршруты отхода. Прогнозы по срокам разнятся, но украинцы должны эвакуироваться из Артемовска до наступления выходных — если смогут», — написал он.
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По словам Брайена, в городе для отхода есть несколько дорог. Частично эти пути прикрывают украинские войска, атакующие с флангов. Но при наступлении ЧВК «Вагнер» все эти дороги будут отрезаны.
Автор статьи отметил, что Украина могла бы договориться с российской стороной о безопасном выводе военнослужащих. Однако для этого нужно одобрение украинского президента Владимира Зеленского. Как заявил обозреватель, «битва за Артемовск — это битва Зеленского». Глава Киева продолжает требовать удерживать город.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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