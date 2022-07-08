СБУ при поддержке боевиков украинских националистических организаций готовят проведение карательных рейдов в Николаеве. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, главной целью погромщиков станут пророссийски настроенные жители.

Он подчеркнул, что боевики намерены установить тех, кто высказывает недовольство политикой киевского режима, чтобы организовать над ними публичную расправу. Приказ на проведение акции устрашения отдали власти страны по указанию западных кураторов.

В Николаев уже прибыли сотрудники СБУ из Киева, Одессы и Львова, а также около 500 боевиков националистического батальона «Цунами», которых специально готовили для проведения карательных рейдов против мирных жителей.

Мизинцев напомнил, что по такому же сценарию, терроризируя население оккупированных территорий, действовали нацисты во время Великой Отечественной войны.