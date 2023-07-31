Спецоперация 31 июля 2023, 09:26 Украинских боевиков вытеснили из Старомайорского Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ вытеснили из села Старомайорского, они понесли потери РИА «Новости»

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Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из села Старомайорского Донецкой Народной Республики, боевики понесли значительные потери. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, его слова привел ТАСС.

«Подразделения ВСУ вытеснили из села Старомайорского, они понесли серьезные потери», — сказал он.

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Ранее руководитель пресс-центра группы войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные не позволили националистам закрепиться на севере села Старомайорского. По его словам, несколько боевиков попали в плен.

Кроме того, появилось видеозапись, на которой российский танк в одиночку противостоял колонне украинской бронетехники. В результате успешной работы отечественного экипажа боевики потеряли восемь единиц вооружений и полностью провалили попытку наступления.