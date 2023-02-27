Спецоперация 27 февраля 2023, 11:34 Украинских боевиков уличили в массовом употреблении наркотиков Глава «Вагнера» Пригожин сообщил, что 50% бойцов ВСУ употребляли наркотики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие массово принимают наркотические и психотропные препараты, чтобы повысить свою активность в ведении боевых действий. Об этом сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, которого процитировала его пресс-служба.

По его словам, почти 50% уничтоженных националистов при себе имели соли, таблетки, амфетамин и другие наркотики.

Реклама

«Эти вещества помогали им снизить степень болевого порога и страха в боях. Для нас это не новость, с таким уже часто сталкиваемся», — отметил Пригожин.

Реклама

Глава «Вагнера» добавил, что бойцы взяли в плен украинского военного, который рассказал об экспериментах, которые ставят над ВСУ иностранные инструкторы.

«Из них пытаются создать универсальных солдат путем применения медикаментозного воздействия», — подчеркнул он.

Также Пригожин отметил, что ВСУ активно применяют химические снаряды в газообразных и порошкообразных формах. Их сбрасывают в основном с помощью беспилотников и боеприпасов.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что наркотики бойцам ВСУ привозят волонтеры.