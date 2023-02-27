27 февраля 2023, 11:34
Украинских боевиков уличили в массовом употреблении наркотиков
Глава «Вагнера» Пригожин сообщил, что 50% бойцов ВСУ употребляли наркотики
Украинские военнослужащие массово принимают наркотические и психотропные препараты, чтобы повысить свою активность в ведении боевых действий. Об этом сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, которого процитировала его пресс-служба.
По его словам, почти 50% уничтоженных националистов при себе имели соли, таблетки, амфетамин и другие наркотики.
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«Эти вещества помогали им снизить степень болевого порога и страха в боях. Для нас это не новость, с таким уже часто сталкиваемся», — отметил Пригожин.
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Глава «Вагнера» добавил, что бойцы взяли в плен украинского военного, который рассказал об экспериментах, которые ставят над ВСУ иностранные инструкторы.
«Из них пытаются создать универсальных солдат путем применения медикаментозного воздействия», — подчеркнул он.
Также Пригожин отметил, что ВСУ активно применяют химические снаряды в газообразных и порошкообразных формах. Их сбрасывают в основном с помощью беспилотников и боеприпасов.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что наркотики бойцам ВСУ привозят волонтеры.
Наркотики
ВСУ
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