Спецоперация 02 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Украинских журналистов-диверсантов не пустили на Запорожскую АЭС. Правду они бы не написали Журналист Гомольский заявил, что на Украине не осталось свободной прессы Фото freepik.com, wikipedia.org

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Делегацию МАГАТЭ хотели дополнить журналистами украинских и международных СМИ. Россиян об этом предупреждать не стали, потому представителей прессы на АЭС не пустили, заподозрив, что это шпионы и диверсанты. Давно очевидно, что независимой журналистики на Украине уже не осталось.

Внедрить украинских шпионов на АЭС не получилось

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к нации рассказал, что договорился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси дополнить делегацию журналистами украинских и международных СМИ. Однако российскую сторону об этом предупреждать не стали.

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Незваную прессу предсказуемо не пустили на подконтрольную российским войскам территорию. Зеленский посетовал, что эксперты МАГАТЭ «не защитили представителей независимых СМИ». Но в администрации Запорожской области заявили, что на самом деле это были диверсанты и шпионы, сообщило РИА «Новости».

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Делегация атомщиков прибыла на Запорожскую атомную станцию 1 сентября. Они встретились с персоналом, проверили состояние оборудования, а также осмотрели повреждения от обстрелов, которые нанесли ВСУ. Двое сотрудников миссии остались на АЭС на постоянной основе.

Фото: РИА «Новости»

Независимых СМИ на Украине уже не осталось

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал «360», что незваные гости, даже будь они журналистами, вряд ли написали бы правду. Она слишком невыгодна властям, которые выступают основными заказчиками и хозяевами СМИ Украины.

Когда речь заходит об украинских журналистах и блогерах, ни о какой объективности не может быть и речи. Все выступавшие против «генеральной линии партии» убиты, либо сидят в СИЗО, либо бесследно исчезли. Единицы успели выехать за рубеж. Само законодательство Украины в сфере медиа, к сожалению, исключает всякую объективность Игорь Гомольский журналист, блогер.

По словам журналиста, в самом начале событий на территории Донбасса сотрудники украинской прессы освещали конфликт, причем в первые месяцы иные СМИ даже пытались сохранять объективность. В итоге многие издания по тем или иным причинам были закрыты, сменили владельцев и, как следствие, редакционную политику.

Гомольский рассказал, что даже оппозиционные издания в лучшем случае освещали донецкие события более или менее нейтрально, но с проукраинским уклоном, исполняя все требования Совета национальной безопасности и обороны Украины. Тем не менее даже за это они подвергались гонениям, как и любые другие критики власти.

«Личные данные объективных журналистов вы без труда отыщете на печально известном сайте „Миротворец“. В этом плане довольно показательна история издания „Страна.ua“ и его главного редактора Игоря Гужвы, который вынужден был покинуть страну», — сказал журналист.

Напомним, что украинский журналист, редактор и телеведущий Игорь Гужва после критики на тот момент президента Украины Петра Порошенко был последовательно обвинен сначала в уклонении от уплаты налогов и вымогательстве. Выехал за границу в 2018 году и стал политическим беженцем. После начала СВО внесен в реестр госпредателей Украины, сообщил портал Rus.lb.

Украинские журналисты могли быть диверсантами

Гомольский отметил, что, внедряя своих журналистов в делегацию МАГАТЭ, киевские власти рассчитывали на удачу — а вдруг да проскочат. Украинская сторона направила «сотрудников СМИ» с одной целью — поднять шум, когда тем дадут от ворот поворот, и лишний раз заявить, что «Россия боится правды». Собеседник издания не исключил, что речь может идти и о диверсантах.

«С учетом того, что у каждого из тех, кого на Украине зовут „активистами“, в кармане лежит удостоверение работника СМИ, этот вариант развития событий тоже нельзя исключать. Копеечных медиапомоек для сливов политической чернухи за восемь лет наплодили много», — сказал блогер.

Почти все такие редакции приторговывали журналистскими корочками. Кроме того, по требованию СБУ или ГУР удостоверениями обеспечат и куда более солидные издания. Журналистской этики на Украине давно не существует, резюмировал Гомольский.

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