С 2024 года крупные компании с «неясной историей владения» получат преимущественное право покупки земли на Украине благодаря принятому в 2021-м закону, сообщил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович. Его процитировало венгерское новостное агентство V4.

Верховная рада с 1 июля 2021 года отменила действовавший на Украине почти 20 лет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Закон подразумевает, что в первые два года землю смогут покупать только физлица, но с 2024-го — и юрлица тоже. Причем речь идет только о жителях Украины — иностранцы не смогут купить землю в стране до проведения всеукраинского референдума.

«Вообще в договорах прописано, что <…> с 2024 года преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения», — заявил Брензович.

Венгерское издание отметило, что еще до отмены моратория сомнительные компании арендовали на Украине угодья на сотни тысяч гектаров. Тогда разрешалось сдавать угодья в аренду на срок до 49 лет. Через разные компании землю могли приобрести китайские и американские предприятия, а кроме «крупных компаний с неопределенным прошлым» огромные участки земли скупали украинские олигархи.

«Поэтому принятие закона долгое время встречало серьезное сопротивление, но в итоге людям Зеленского удалось его протолкнуть», — подчеркнул Брензович.