Спецоперация 14 июня 2023, 04:20 Украинские войска затихли в Запорожской области из-за дождей Рогов: в Запорожской области активность ВСУ снизилась из-за дождей РИА «Новости»

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Украинские военные прекратили наступательные действия в Запорожской области из-за непогоды. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта не прекращаются проливные дожди. Из-за них активность противника заметно снизилась.

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По словам Рогова, сейчас большая часть противостояния заключается в массированных артиллерийских обстрелах со стороны боевиков киевского режима. ВСУ пытаются атаковать первую, вторую и третью линии обороны российских войск.

Ранее Рогов сообщал, что войска Украины активизировали радиоэлектронную борьбу на Запорожском направлении. Противник предпринимал попытки заглушить связь и помешать работе российских беспилотников.

Кроме того, ВС РФ отразили удары украинских военных на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях в Запорожской области. После унизительного отпора националисты понесли значительные потери и отправились «зализывать раны».